İçişleri Bakanlığı nakliye firmalarına ücret sınırı koydu

ANKARA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki taşıma talep artışına dayalı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla, ilgili sektör oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla birlikte tarife belirledikleri duyuruldu. Taşımacılar, belirlenen tarifenin aşağı ve yukarı yönlü yüzde 15’i kadar indirim ya da artış yapabilecek. Yardım amaçlı taşımalar yapılabilecek.

Genelge, bu amaçla bedelsiz taşımalara bir engel teşkil etmiyor.

İçişleri Bakanlığının tarifelerin belirlendiği “Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri” başlıklı genelgeyi valiliklere gönderdiği duyuruldu.

Tarifeler 6 bin TL'den başlıyor

Tarife, 4+1 bir evin eşya miktarı baz alınarak belirlendi.

Buna göre;

Şehir içinde, azami 25 kilometre dahil evden eve, işçilik bedeli dahil 6 bin TL,

İl sınırındaki ilçeler arasında işçilik dahil 9 bin TL,

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6 bin TL baz ücret üzerine, 25 kilometreden sonra hesaplamak üzere her bir kilometre başına 10 TL alınacak. Buna ilave olarak varış noktası asansör bedeli olarak 1000 TL, varış noktası işçilik bedeli 2 bin TL ve şoför ücreti 1000 TL olmak üzere ücret alınabilecek.

Asansör kiralanmış ise 10. kata kadar asansör kiralama bedeli 1000 TL olarak belirlendi. Bunun üzerindeki her bir kat için 100 TL kiralama bedeli alınacak.