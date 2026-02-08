İçişleri Bakanlığı raporu: "Suça sürüklenen çocuklar"ın yüzde 71'i 15-17 yaş grubunda

İçişleri Bakanlığı raporuna göre 2025'te "suça sürüklenen çocuklar"ın yüzde 71'i 15-17 yaş, yüzde 29'u 12-14 yaş grubunda yer aldı.

Raporda, 2025'te bin 764 kasten öldürme olayının 266'sında çocukların yer aldığı, cinayet olaylarına karışan çocuk sayısının 478 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaş grubu ve kasten öldürme verileri

Raporda, 2020-2025 döneminde kasten öldürme olaylarında çocukların karıştığı olay sayısının toplam olayların ortalama yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi.

2025'te toplam bin 764 kasten öldürme olayının 266'sında çocukların yer aldığı, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan örneklerinde olduğu gibi bazı olaylarda birden fazla çocuğun aynı cinayete karışabildiği kaydedildi. 2025'te cinayet olaylarına karışan çocuk sayısının 478 olduğu bilgisi verildi.

Suç türlerinde artış ve "organize suç" vurgusu

Çocukların karıştığı suçlarda, kasten yaralamada yüzde 68, cinsel olaylarda yüzde 64, uyuşturucu suçlarında yüzde 144,8 artış olduğu ifade edildi.

Raporda, organize suç çetelerinin çocukları kullanmasının son dönemde öne çıkan sorunlardan biri olduğu, organize suçlarda çocuk sayısının yüzde 236,4 arttığı belirtildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gündemde olduğu belirtilen 11 ulusal organize suç örgütü elebaşının ortalama suça bulaşma yaşının 17,7 olduğu, bu kişilerden 7'sinin 18 yaş altındayken, 4'ünün 18 yaş üstündeyken suça bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Organize suç örgütlerinin çocukları özellikle "kurşunlama" olaylarında araç olarak kullandığı, mevcut yasal düzenlemelerin yeterince caydırıcı olmamasının çocukların "düşük riskli eleman" olarak görülmesine yol açtığı değerlendirmesi raporda yer aldı.

Dünya örnekleri ve önerilen adımlar

Raporda, cezai sorumluluk yaşına dair ülke örnekleri de sıralandı. Fransa 13, Almanya 14, Birleşik Krallık 10, ABD'de ise 24 eyalette cezai sorumluluk açısından herhangi bir yaş kısıtlamasının uygulanmadığı bilgisi verildi.

Raporda, 15-18 yaş aralığında olup kasten öldürme, örgüt suçları, uyuşturucu ve terör gibi katalog suçlara karışan çocuklar için suçun işleniş biçimine ilişkin tıbbi değerlendirme istenmesi, suçun "bir yetişkin bilinciyle" işlendiğinin rapor edilmesi hâlinde cezai ehliyet açısından tam sorumlu kabul edilerek ceza indiriminden yararlandırılmaması önerildi.

Uyuşturucu satışında çocukları araç olarak kullanan kişilere 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesi, "suça sürüklenen çocuklar"ın kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı sürelerin uzatılması hâlinde rehabilitasyon ve ıslah sürecinin sıkı izlenmesi, değerlendirme sonucunda uygunluk kararıyla çocuk eğitim evlerine geçişe ilişkin düzenleme yapılması da öneriler arasında yer aldı.

TBMM Komisyonu: "Yeni bir çocuk paketi" çalışması

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, komisyona tüm paydaşları davet ettiklerini, suça sürüklenmiş çocukları kapsayacak anket çalışmasıyla risk faktörlerini analiz edeceklerini ve elde edilen verilere yönelik eylem planı ile politika önerileri paketi sunacaklarını söyledi.

Durgut, saha ziyaretleri yapılacağını, mağdur ailelerle görüşüleceğini, suça sürüklenmiş çocuklara hizmet verenlerle müzakereler yürütüleceğini ve bütün partilerin katılımıyla kapsamlı bir "çocuk paketi" hazırlanacağını ifade etti.