İçişleri Bakanlığı sınavla 65 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrosuna görevlendirilmek üzere 65 kaymakam adayı alınacağını açıkladı.
Kaymakam adaylığı alımı için sınav başvuruları 23–30 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.
Adaylar 6 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek merkezlerde yazılı sınaca alınacak.
Başvuru şartları:
Adayların, belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmaları ve 01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Başvuru koşulları ve ayrıntılar, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı'na ise bilgi teknolojileri birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular bakanlığın internet istesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.