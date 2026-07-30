İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için sarı kodlu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu uyarı haritasını güncelleyerek yarın için 11 ilde sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İçişleri Bakanlığı da yapılan güncellemenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bakanlığın konuya ilişkin paylaşımında şunlar aktarıldı:

“30 Temmuz 2026 Perşembe günü;

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

31 Temmuz 2026 Cuma günü;

Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”