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İçişleri Bakanlığı'ndan 19 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Muğla'nın iç kesimlerinin de aralarında bulunduğu 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 19 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
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İçişleri Bakanlığı, 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını belirtti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere yer verildi.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak

Buna göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yurttaşlara, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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