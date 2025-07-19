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İçişleri Bakanlığı'ndan 4 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 4 il için sarı kodlu uyarı
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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Bu bölgeler için "sarı" kodlu uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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