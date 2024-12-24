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İçişleri Bakanlığı’ndan 6 ile turuncu kodlu uyarı: İşte o kentler...

İçişleri Bakanlığı; İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta illeri için turuncu yağış uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı’ndan 6 ile turuncu kodlu uyarı: İşte o kentler...
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık 2024 Salı günü 6 ilde İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta turuncu uyarı verildi. Yapılan paylaşımda, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı söylendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Turuncu uyarı verilen 6 il için, AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.

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