  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Takip Et

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gece tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gece tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Özgür Özel'den 'turp' yanıtı: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağızÖzgür Özel'den 'turp' yanıtı: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağızGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı hale gelecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı hale gelecekGündem
Gündem
Rıza Akpolat'ın yerine başkan vekili belediye meclisinden seçilecek: İşte seçim tarihi...
Beşiktaş Belediyesi'ne başkan vekili seçilecek: İşte seçim tarihi...
Yavaş'tan Akpolat tepkisi: Kamuoyuna peşinen bir mesaj veriyorsunuz
Yavaş'tan Akpolat tepkisi: Kamuoyuna peşinen bir mesaj veriyorsunuz
Dört kulaklı kedi Midas sosyal medyada ilgi odağı oldu
Dört kulaklı kedi Midas sosyal medyada ilgi odağı oldu
Otogarlarda yarıyıl tatili hareketliliği başladı!
Otogarlarda yarıyıl tatili hareketliliği başladı!
Özgür Özel'den 'turp' yanıtı: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız
Özgür Özel 'turp' yanıtı: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akaryakıttan 1.4 milyar lira tasarruf sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akaryakıttan 1.4 milyar lira tasarruf edeceğiz