İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gece tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gece tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/yE3UQZA3Nt— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 17, 2025