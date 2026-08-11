İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilecek mi?

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport dünya genelinde 160’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor. Kamu personelleri başta olmak üzere bazı meslek gruplarına sağlanan bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen grupların sayısı da bir hayli fazla.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığını Meclis’e taşıdı.

Karaoba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye “Şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü bir mevzuat çalışması bulunmakta mıdır?” diye sordu.

Mustafa Çiftçi ise yeşil pasaporttan kimlerin yararlandığını açıkladı.

Çiftçi şunları ifade etti:

“5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesinde ‘Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir’ hükmü yer almaktadır.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 77’nci maddesi kapsamında dereceleri yükseltilmesinden yararlanan harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarının, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde hususi damgalı pasaport talepleri karşılanmakta."