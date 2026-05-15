İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, dolu ve fırtına geliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak hazırlanan ve uyarı verilen illeri gösteren Türkiye haritası da paylaşıldı.

Buna göre bugün Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurttaşlar ani sel ve su baskınına karşı uyarıldı

Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurttaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması yönünde uyarıda bulunuldu.