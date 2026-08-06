İçişleri Bakanlığı'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında karar

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İBB soruşturması kapsamında yargılanan ve 8 Temmuz'da tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılması sona ermedi. İçişleri Bakanlığı, Güney hakkında uygulanan geçici görevden uzaklaştırma tedbirini iki ay daha uzattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından belediyeye gönderilen yazıda, Bakanlık makamının 29 Temmuz 2026 tarihli onayıyla, görevden uzaklaştırma tedbirinin 4 Ağustos 2026’dan itibaren iki ay süreyle devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Kaymakamlık, kararın İnan Güney’e tebliğ edilmesini ve tebliğ belgesinin aslının ivedilikle gönderilmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güney'in göreve geri dönebileceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 15 Ağustos 2025 sabahı gözaltına alınmıştı. Güney 19 Ağustos 2025’te ise tutuklanmıştı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı Güney’i belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

Uzun süre cezaevinde tutuklu halde iddianame bekleyen Güney’in iddianamesi 23 Mart 2026’da hazırlanmıştı ve İBB dosyasıyla birleştirilmişti. Güney 8 Temmuz’da tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Valiliği’nin bilgi talebi üzerine Güney’in soruşturmadaki mevcut durumuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede görevine dönebileceğini açıklamıştı.