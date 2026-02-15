İçişleri Bakanlığı'ndan dokuz il için "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.
Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için "sarı" kodlu uyarıda bulunulan açıklamada, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba, doğal gaz ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 15, 2026
🗓️ 15 Şubat 2026 Pazar günü;
📍 Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
⚠️ Vatandaşlarımızın… pic.twitter.com/VFFpkZc93i