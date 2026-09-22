İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırı sonrasında bakanlık ve devletin ilgili tüm birimlerinin anında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir. Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."