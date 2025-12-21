İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 39 belediye meclis üyesi hakkında, “imar usulsüzlüğü” iddiasına dayanan görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabilmesi için izin verdi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararında, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’nde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan imar planlarının, daha önce açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği hatırlatıldı. Kararda, söz konusu planlama sürecine ilişkin işlemlerin soruşturma konusu yapılmasının önünün açıldığı belirtildi.

Yavaş ve 39 meclis üyesine soruşturma yolu açıldı

Bakanlık kararında, mahkeme hükümlerinin gereği gibi uygulanmadığı, aksine yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemeler yapıldığı savunuldu. Bakanlığın kararında, "görevi kötüye kullanma suçunun tek seferlik değil, süreklilik gösteren bir ihmal ve gecikme şeklinde işlenebileceği" iddia edildi. "Yargı kararlarının uzun süre yerine getirilmemesinin şikayetçinin mağduriyetine yol açtığı" ifade edildi. Mansur Yavaş ile mecliste oy kullanan 39 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verildi.