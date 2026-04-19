İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiği öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın iddiasına göre; bu soruşturma izni "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi projesinde, yüksek maliyetli çelik kirişlerin düşük maliyetli betonla değiştirilerek yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla" Yavaş ve beraberindeki 11 çalışanı kapsıyor.

ABB ihalesinde usulsüzlük iddiası

Soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin olduğu öğrenildi. Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.

Zarar, faiziyle birlikte talep edildi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu kaydedildi.

İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Toplam 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı'ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edilirken, zararın karşılanamaması halinde sorumlular hakkında tazmin sürecinin işletileceği bildirildi.