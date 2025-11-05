  1. Ekonomim
İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı: Kayyumunun görev süresini uzattı

Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra yerine kayyım atanmış, hakkında açılan davada ise beraat kararı verilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Mardin kayyumunun görev süresini uzattı.

Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı: Kayyumunun görev süresini uzattı
Ahmet Türk’ün yeniden göreve dönmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyım uygulamasını sürdürme kararı aldı. Buna göre Mardin Valisi ve mevcut kayyım Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı.

“Göreve dönüş beklentimiz yok”

Halk TV’nin aktardığına göre, Ahmet Türk görevden alındıktan sonra yerine kayyım atanmış, hakkında açılan davada ise beraat kararı verilmişti. Buna rağmen kayyım uygulamasının devam etmesi dikkat çekti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk dün "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

Ne olmuştu?

Türk’ün 28 Mart 2011'de Siirt’te “Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar” şeklindeki açıklaması gerekçe gösterilerek 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak”' iddiasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme beraat verdi, kayyım kararı yine değişmedi

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim'de görülen davada Mahkeme Heyeti, Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğu” değerlendirmesinde bulunmuş ve “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanmasına gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türk’ün yargılandığı söz konusu dava dosyasını gerekçe göstermişti.

