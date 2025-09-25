İçişleri Bakanlığı'ndan Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.