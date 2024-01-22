İçişleri Bakanlığından Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Antalya'nın ilçelerinde sahile vuran cesetlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'nın X Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son 6 günde: Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 cansız beden vurdu. Antalya'daki cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Muğla’daki cansız bedenin ise kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

⚠️ Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:

Son 6 günde Antalya kıyılarına 8⃣, Muğla kıyılarına 1⃣ olmak üzere toplam 9⃣ cansız beden vurdu.



Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024