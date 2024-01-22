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İçişleri Bakanlığından Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Antalya'da sahile vuran ceset sayısının 9'a çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığından Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili açıklama
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İçişleri Bakanlığı Antalya'nın ilçelerinde sahile vuran cesetlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın X Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  "Son 6 günde: Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 cansız beden vurdu. Antalya'daki cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Muğla’daki cansız bedenin ise kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı. 