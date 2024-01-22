İçişleri Bakanlığından Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı Antalya'da sahile vuran ceset sayısının 9'a çıktığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Antalya'nın ilçelerinde sahile vuran cesetlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın X Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son 6 günde: Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 cansız beden vurdu. Antalya'daki cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Muğla’daki cansız bedenin ise kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
⚠️ Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8⃣, Muğla kıyılarına 1⃣ olmak üzere toplam 9⃣ cansız beden vurdu.
Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu…