İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yeşil' açıklaması: Arayan kişi tespit edildi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı medya haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye, 2'nci arama 15 dakika ve 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Saygı Öztürk, 11 Aralık Perşembe günü Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazıda kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söylemişti.

Öztürk'ün aktardıklarına göre, söz konusu kişi şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlatmıştı.