  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yeşil' açıklaması: Arayan kişi tespit edildi
Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yeşil' açıklaması: Arayan kişi tespit edildi

İçişleri Bakanlığınca 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı habere ilişkin açıklamada söz konusu gazetenin santral numarasından 3 kez arandığı ve arama yapan şahsın C.A adlı hükümlü olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yeşil' açıklaması: Arayan kişi tespit edildi
Takip Et

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı medya haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye, 2'nci arama 15 dakika ve 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Saygı Öztürk, 11 Aralık Perşembe günü Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazıda kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söylemişti.

Öztürk'ün aktardıklarına göre, söz konusu kişi şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlatmıştı.

Yüksek sesli müzik açan sürücülere 1,5 milyon lira ceza kesildiYüksek sesli müzik açan sürücülere 1,5 milyon lira ceza kesildiGündem
Bakanlık markaları ifşa etti: Dana sucukta kanatlı eti, pide ve kebap harcında sakatat kullanmışlar!Bakanlık markaları ifşa etti: Dana sucukta kanatlı eti, pide ve kebap harcında sakatat kullanmışlar!Gündem
2025 Aralık otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Aralık otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıOtomotiv
Tekstil sektörü alarm veriyor: 300 firma konkordato ilan ettiTekstil sektörü alarm veriyor: 300 firma konkordato ilan ettiEkonomi

 