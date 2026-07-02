İçişleri Bakanlığının İBB davasına katılma talebi kabul edildi
İBB davasında mahkeme başkanı, Şişli Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılma taleplerini kabul ederek duruşmayı 9 Temmuz'da bitireceklerini açıkladı.
Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 kişinin yargılandığı davanın 61'inci duruşmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı kararlarını açıkladı.
Şişli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve MAPEG'in davaya katılma talepleri kabul edildi.
Mahkeme başkanı, pazartesi günü sağlık yönünden herhangi bir sorunu olmazsa Tuncay Yılmaz ile davaya devam edeceklerini, ardından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınacağını söyledi.
İtirazlara rağmen mahkeme başkanı duruşmayı 9 Temmuz'da bitireceklerini yineledi.