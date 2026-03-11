İçişleri: Mustafa Berat Kasımoğlu görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Valiliği, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 5 Mart itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldığı ve ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu'nun İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.