İçişleri'nde bakan yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

İçişleri Bakanlığı’nda mevcut bakan yardımcıları Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Bülent Turan ve Mehmet Cangir’in görev alanları netleşti. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bağlı birim ve kuruluşlara ilişkin yeni görev dağılımı belirlendi.

Buna göre;

Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı’na Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.

Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) bağlandı.

Bakan Yardımcısı Ali Çelik’e Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı bağlandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir’e ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı bağlandı.

Ayrıca, bakan yardımcılarından birisinin görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki bakan yardımcısının görevi yürüteceği; Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nün ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olacağı belirtildi.