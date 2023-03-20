İçişleri'nden deprem iddialarına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin üstünden "36 saat geçtikten sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çataklı, sosyal medya hesabından, AFAD personelinin, depremin hemen ardından TSK'da görevli bir albay ile yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı. İsmail Çataklı, paylaşımında, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap." ifadelerini kullandı.

AFAD personelinin, TSK'da görevli albaya İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki ekipleri yönlendirmek için hava aracı ihtiyacı olduğunu belirttiği kayıtta şunları söylediği duyuluyor:

Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap

… https://t.co/MIuWqmKaPu pic.twitter.com/dF9D2BiGll — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 20, 2023

"Çok büyük bir deprem oldu, tam merkez üssü daha çözülemedi, Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Bayağı büyük bir olay, 7-8 hava aracı lazım bize."

36 saat iddiası

Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: "Merkez üsü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana geldi. AFAD, 35 saat 56 dakika sonra TSK’dan yardım istedi. AFAD’dan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyor:

'Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…'

Belgesiyle anlattığım üzere AFAD, depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK’dan yardım istedi. Hava Kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı. Toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi.

Hava Kuvvetleri’nin mesajı, 7 Şubat’ta saat 21.35’te yollandığı için gereğini yapmak ertesi güne kaldı. 8 Şubat’ta bütün birliklere yayınlanan emirde, “Deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu” hatırlatılarak, şöyle deniyor:

'Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek, doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana ast komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına bildirilecek olup personelin yoklama kaydı ‘0079-Mazeret İzni (Doğal Afet) olarak bildirilecektir.'

Emrin kara ve deniz kuvvetlerinde görevli olan HKK personeline de tebliğ edilmesi, gönüllü gidecek olanların Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına bildirilmesi istendi.

İddia o ki bu emir 8 Şubat’ta saat 17 sularında personelin eline ulaştı. Dolayısıyla birçok uzman ve gönüllünün 9 Şubat’ta, depremin üçüncü günü bölgeye gittiği öne sürülüyor."