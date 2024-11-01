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İçme suyu hattı patladı! Otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ağır tonajlı kamyonların geçtiği caddede içme suyu hattı patladı. Yoldan geçen bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Haber Merkezi
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İçme suyu hattı patladı! Otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde ağır tonajlı kamyonların geçtiği caddede içme suyu hattı patlaması sonucu oluşan çukura otomobil düştü.

Ağır tonajlı kamyonlar su hattını patlattı

Olay, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı.

Seyir halindeki araç çukura düştü

Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç çukurdan çıkarıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

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