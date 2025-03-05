İcra dosyaları zirvede: Vatandaşın borç yükü ağırlaşıyor

Alım gücündeki düşüş ve borçlanmanın artması, vatandaşın omuzlarına ağır bir yük bindirdi. Ekonomik zorlukların giderek derinleştiğine dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, icra dosyalarının tarihi seviyelere ulaştığını ve bunun toplumsal dengeleri sarstığını belirtti. Kış, “Toplumun mutluluğu sadece evlilik teşvikleriyle sağlanamaz; iktidar, halkın refahını artırmak ve gelir adaletini sağlamak için sorumluluk almalı” dedi.

Nefes Gazetesi haberine göre, bireylerin bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi ve kredi kartı borçları, 14-21 Şubat haftasında 34,6 milyar lira azalarak 4 trilyon 127 milyar liraya indi. Buna rağmen, varlık yönetim şirketlerine devredilen takipteki borçlar ve TOKİ’ye olan taksitli borçlarla birlikte toplam borç miktarı 4 trilyon 259 milyar liraya çıktı.

Ayrıca, bazı bankalar ticari kredi adı altında tüketici kredisi sağlamaya başladı ve küçük esnaf bu kredilere yöneldi. Ticari kredilerin toplamı ise 13 trilyon liraya yaklaştı.

"Vatandaş borç kıskacında"

Gülcan Kış, “İnsanlar borç sarmalında, kredi kartı olmadan ayakta duramıyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlardan huzurlu ve dengeli bir aile hayatı beklenemez” diyerek tabloyu özetledi. 2025’in ilk iki ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının 1 milyon 743 bine ulaştığını, toplam icra dosyalarının ise 22 milyon 605 bine çıktığını vurgulayan Kış, “Vatandaş icra dairelerinde mücadele verirken, iktidar gerçeklerden kopuk bir iyimserlik tablosu çiziyor” dedi.

"Enflasyon gerçeği yansıtmıyor"

CHP’li Kış, TÜİK ile bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’ın enflasyon verileri arasındaki farkın büyüklüğüne dikkat çekerek, TÜİK’in kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. Kış, “Market alışverişine çıkan herkesin yaşadığı fiyat artışları, TÜİK’in açıkladığı rakamlarla örtüşmüyor. Halkın geçim sıkıntısını, manipüle edilmiş verilerle örtbas edemezsiniz” dedi.

Boşanma oranlarının son yıllarda hızla arttığını, evlilik oranlarının ise neredeyse sabit kaldığını belirten Kış, “2024’te boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 187 bin 343’e çıktı. Evlilik sayısı ise yalnızca yüzde 0,2 artışla 568 bin 395’te kaldı. Halk mutsuz, ekonomik koşullar evlilikleri sarstı” şeklinde konuştu.