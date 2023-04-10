İcra takibini durduran OHAL kararnamesinde ikinci değişiklik

ANKARA (EKONOMİ) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki illerde icra takiplerini durduran 120 sayılı OHAL kararnamesinin kapsamı daraltılarak süresi uzatılan 5 Nisan tarihli kararnamede de değişiklik yapıldı.

Yeni düzenleme ile Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep’in Islahiye, Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ve Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçeleri icra takibi durdurma süresi uzatılan ilçelere dahil edildi.

11 Şubat’ta ilk çıkan kararnamede deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki icra takipleri, 6 Şubat ile 6 Nisan tarihleri arasında durdurulmuştu. Bu kararnamede değişiklik yapan 5 Nisan tarihli yeni bir kararname ile icra takiplerinin durdurulacağı illerin kapsamı daraltılırken, takiplerin durdurulmasına ilişkin süre 1 ay uzatıldı.

Kararname kapsamında icra takibi yanı sıra, dava açma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm süreler durdurulmuştu.

5 Nisan itibarıyla icra takiplerinin durdurulması dahil yargı alanında alınan bazı önlemlerin süresinin 1 ay uzatıldığı il ve ilçeler şunlardı:

Adıyaman ili merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Gaziantep Nurdağı ilçesi, Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri, Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri.