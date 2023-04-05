İcra takibini durduran OHAL kararnamesinin kapsamı daraldı, süresi uzadı

ANKARA (EKONOMİ) - Deprem bölgesindeki illerde icra takiplerini durduran 120 sayılı OHAL kararnamesinin kapsamı daraltılarak süresi uzatıldı.

İlk çıkan kararnamede deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki icra takipleri, 6 Şubat ile 6 Nisan tarihleri arasında durdurulmuştu. Bu kararnamede değişiklik yapan yeni bir kararname ile icra takiplerinin durdurulacağı illerin kapsamı daraltılırken, takiplerin durdurulmasına ilişkin süre 1 ay uzatıldı.

İcra takiplerinin durdurulması süresi 1 ay uzayan il ve ilçeler şunlar:

Adıyaman ili merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Gaziantep Nurdağı, Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri, Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri.