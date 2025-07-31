Icrypex ve tutuklu Gökalp İçer'in varlıklarına el konuldu

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer'in sahibi olduğu ICRYPEX'e operasyon düzenlendi.

Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX hakkında 30 Temmuz 2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Ne oldu?

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “uyuşturucu temin etmek” ve “kastla öldürmeye teşebbüs”ten 28 Temmuz'da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayın başlangıcı 14 Temmuz tarihine dayanıyor. Bu tarihte G.Ç. isimli kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mağdur yoğun bakım ünitesinde komaya girdi ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla Gökalp İçer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İçer dün (27 Temmuz) gözaltına alındı.

İçer’in İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli savcılıktaki ifadesini verdi. Savcılık, İçer’in tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimlik tutuklama kararı verdi

Sulh ceza hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçları değerlendirdi. Hakimlik “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs etme” suçlarından İçer’in tutuklanmasına karar verdi.

Gökalp İçer, ICRYPEX kripto para borsasının Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Şirket Türkiye’nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalının da sponsoruydu.