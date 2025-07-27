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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu temin" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı. Gökalp, gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

 

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