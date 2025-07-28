  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ICRYPEX'in Başkanı İçer ile uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti: Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Takip Et

ICRYPEX'in Başkanı İçer ile uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti: Göksu Çelebi hayatını kaybetti

"Uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi, hayatını kaybetti. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ICRYPEX'in Başkanı İçer ile uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti: Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Takip Et

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, `14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

14 Temmuz 2025 akşamı Sarıyer Kireçburnu’nda yaşanan olayda, 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi’nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu kullandığı öne sürüldü.

Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Çelebi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Günlerdir komada yaşam mücadelesi veren Çelebi’nin, bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGoogle'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGündem
Türkiye'nin dev bilişim şirketi iflasa sürükleniyor!Türkiye'nin dev bilişim şirketi iflasa sürükleniyor!Şirket Haberleri
İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Orman işçileri yeterli sayıda mı, hangi koşullarda görev yapıyor?
Diyarbakır'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Diyarbakır'da itfaiye aracı devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a mama takviyesi başlandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları
İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı: Çevre yolu trafiğe kapatıldı
İzmir Buca yangınında çevre yolu trafiğe kapatıldı