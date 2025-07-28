ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan G.Ç. adlı mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucu ve öldürmeye teşebbüs suçlaması

Soruşturma kapsamında, G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

İçer, başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İçer, uyuştucu madde temin etme ve cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Gökalp İçer kimdir?

İçer, 2004 Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği, 2012 Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği mezunu.

Sermaye piyasalarında farklı pozisyonlarda yöneticilik ve danışmanlık görevleri yaptı. 2018’de kendi girişimi ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu, kısa sürede küresel bir marka haline geldi.

Bunun dışında, CIMA lisanslı SPC(Serbest Fon), FSC lisanslı aracı kurum ve lisanslanmak üzere olan API(Yetkilendirilmiş Ödeme Kuruluşu) girişimlerini yönetiyor.





