  3. İddia: 17 vakıf üniversitesinin tıp fakültesi kapanabilir
Zorunlu olduğu halde beş yıldır kendisine ait hastane açmayan 17 vakıf üniversitesinin tıp fakültesi 16 Ekim’de kapatılacağı iddia edildi.

Yükseköğretim Kanunu’na göre, tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitelerinin kendi bünyelerinde en az 200 yataklı bir hastane kurmaları gerekiyor. Bu üniversitelere, hastane açmaları veya satın almaları için 2020’den itibaren beş yıl süre tanınmıştı ve bu süre 16 Ekim’de sona eriyor.

Sözcü’nün haberine göre, faaliyette olan 32 vakıf üniversitesinden 17’si bu şartı yerine getiremedi. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, tıp fakültesi olan ancak hastanesi bulunmayan bu üniversitelerin tıp fakülteleri YÖK tarafından kapatılacak ve öğrencileri başka üniversitelere kaydırılacak.

Kapatılması gereken fakülteler arasında eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu bilinen Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi de yer alıyor. Medipol’ün İstanbul’daki üniversitesi sekiz hastanesiyle mevzuata uygunken, Ankara’daki üniversitenin hastanesi olmadığı için Tıp Fakültesi kapanma riskiyle karşı karşıya.

