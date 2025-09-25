İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 13 kişi, 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendilerinin yaptığı incelemede konserlerde kamu zararı tespit etmediklerini belirterek, "Kamu zararına yol açan varsa hesabını verir, arkasında durmayız" demişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor.

"Sanatçılar ifadeye çağrılacak" iddiası

Raporlarda, ilk aşamada 154 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği belirtilirken, 47 dosya halindeki evrakların Ankara Mali Şube ekiplerince tek tek incelendiği öğrenildi.

Bilirkişi raporunda yer alan sanatçı ödemelerindeki "uyumsuzluk" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bazı sanatçıların, ifadeye çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesi, 2021 ile 2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser ve etkinliklere katılan isimlerin listesini de yayınladı.

İşte o liste: