  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak
Takip Et

İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak

"Kamu zararına yol açıldığı" gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan ve 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde bazı sanatçıların da ifadeye çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 13 kişi, 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendilerinin yaptığı incelemede konserlerde kamu zararı tespit etmediklerini belirterek, "Kamu zararına yol açan varsa hesabını verir, arkasında durmayız" demişti. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor.

"Sanatçılar ifadeye çağrılacak" iddiası

Raporlarda, ilk aşamada 154 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği belirtilirken, 47 dosya halindeki evrakların Ankara Mali Şube ekiplerince tek tek incelendiği öğrenildi.

Bilirkişi raporunda yer alan sanatçı ödemelerindeki "uyumsuzluk" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bazı sanatçıların, ifadeye çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesi, 2021 ile 2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser ve etkinliklere katılan isimlerin listesini de yayınladı.

İşte o liste:

İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak - Resim : 1

Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli adayÖzgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli adayGündem
ABB'ye konser soruşturması | Mansur Yavaş: Gökçek ve ailesinin tamamı hapse girmeden adaletten bahsedilemezABB'ye konser soruşturması | Mansur Yavaş: Gökçek ve ailesinin tamamı hapse girmeden adaletten bahsedilemezGündem
Gündem
Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem