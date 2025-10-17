  1. Ekonomim
  3. İddia: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP’den istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin olarak, "İlginç bir durum. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler. Burcu Köksal’ın Afyon dışında olduğu belirtiliyor. Bakalım, ne çıkacak?" dedi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal. CHP’den istifa edip, AK Parti’ye katılacak" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise paylaşımı alıntıladı ve "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler. Burcu Köksal’ın Afyon dışında olduğu belirtiliyor. Bakalım, ne çıkacak?" ifadelerini kullandı.

