İddia: AK Parti'ye milletvekili transferleri olacak, görüşmeler devam ediyor

Muhalefet partilerinden milletvekili ve belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesinin ardından yeni transferleri olacağı öne sürüldü. İddiaya göre; önümüzdeki günlerde muhalefetten AK Parti'ye geçecek milletvekilleri için görüşmeler devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AK Parti'ye katıldı. AK Parti'li Çerçioğlu, "Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini iddia etmiş, bu nedenle AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını söylemişti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre muhalefet partilerinden AK Parti'ye yeni milletvekili transferleri olacak.

Önümüzdeki günlerde parti değiştirmesi öngörülen milletvekilleriyle görüşmelerin devam ettiği de öne sürüldü.

