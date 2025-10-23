İddia: Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın açtığı akademik kadro ilanı ile geri dönecek

Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı verdi.

Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı ifade edildi.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak kişinin profesör olacağı kaydedildi.

13 Ekim'de yayınlanan ilana göre şarta göre alınacak kişi Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmalı. Bunun yanında alınacak kişinin öğretim üyesi tecrübesinin olması da şart koşuldu.

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberinde eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Diyanet Vakfı’nın açtığı bu akademik kadro ilanı üzerinden göreve döneceği iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı olarak 2017'de atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sekiz yıllık görev süresi eylül ayında doldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Erbaş'ın akademik öz geçmişi ise şöyle:

Erbaş, 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.

Bir süre Fransa’da akademisyenlik yapan Erbaş, 1997-1998 öğretim yılı başında Türkiye’ye döndü ve Kasım 1998’de doçent, Ocak 2004’te profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.