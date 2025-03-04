İddia: Ayşe Barım ve Osman Kavala'nın hesap hareketleri inceleniyor

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklandığı Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni detaylar gündeme geldi.

KRT'nin haberine göre soruşturma 3 Şubat günü başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık RTÜK'e yazı göndererek o dönemki televizyon yayınlarının kayıtlarını talep etmişti.

RTÜK, yayın kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık da görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. İlk incelemelerde bazı isimler tespit edildiği ve banka hesap hareketleri ve GSM kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi. Habere göre savcılık tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile Ayşe Barım'ın hesap hareketlerini de inceliyor.

Soruşturma kapsamında sadece televizyon haberlerin değil basılı yayınlarında incelemeye alındığı belirtildi. Sosyal medya paylaşımları da inceleniyor.

Kavala, Barım’ın tutuklanmasına tepki göstermişti

Gezi Parkı davasında tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan iş insanı Osman Kavala, menajer Ayşe Barım’ın “Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine” dair iddialar sebebiyle tutuklanmasına ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapmıştı.

Kavala, Barım’ın tutuklanmasının Gezi davasına ilişkin algı oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu söylemişti.