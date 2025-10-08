  1. Ekonomim
  3. İddia: Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti’ye geçiyor
Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

Üç bağımsız milletvekilinin AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde gerçekleştirecek. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti’ye katılacağı netlik kazanmazken, aynı gün bazı belediye başkanlarının da yine partiye katılabileceği öne sürülüyor.

AK Parti’ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin ise geçen temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in olabileceği iddia ediliyor. Üçüncü ismin kim olduğu ise bilinmiyor.

