  3. İddia: Bugün yedi belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
Bugün AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yedi ilçe ve belde belediye başkanının daha partiye katılacağı öne sürüldü.

Seçimleri çatısı altında kazandıkları siyasi partilerden istifa ederek başka partilere katılan isimler tartışma yaratırken iktidar partisi AK Parti, belediye başkanı "transferlerini" sürdürüyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti, Türkiye genelinde 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı. Seçimlerin ardından gerçekleşen ve zaman zaman tartışma yaratan geçişler sonucunda bu rakam 601'e yükselmişti. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hızlanan AK Parti'ye katılımlar, bugün de devam edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yedi ilçe ve belde belediye başkanının daha partiye katılacağı bildirildi. 

Yeni katılımlarla AK Parti'nin Türkiye genelinde yönettiği belediye sayısı 608'e yükselecek. AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapımız herkese açık" çağrısının karşılığı olduğunu savunuyor.

