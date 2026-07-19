İddia: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye geçmek için Erdoğan'ın onayını bekliyor

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Part'ye katılmak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Siyasi kulislerde, transfer sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediği öne sürüldü.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile temas kuran Bingöl'ün transfer süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. İddiaya göre, onayın ardından parti değişikliğinin resmiyet kazanması bekleniyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Bingöl, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.

Haziran ayında yaptığı açıklamalarda İBB'nin Tuzla'daki kaçak yapı denetimlerine tepki gösteren Bingöl'ün bu çıkışı, kulislerde "partiden ayrılık sinyali" olarak yorumlanmıştı. İddialara göre Bingöl'ün, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların ardından tedirginlik yaşadığı ve bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı ile temasını azaltarak AK Parti'ye geçiş için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.