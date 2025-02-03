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İddia: Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevinden alındığı iddiaları gündeme geldi.

Haber Merkezi
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İddia: Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
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"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışında Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de binlerce kişinin katıldığı mitinge giderek, İmamoğlu'na destek vermişti.

Görevden ayrıldığı duyuruldu

Mitingden bir gün sonra Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Abdik'in, il başkanlığı görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Abdik'in "yoğun iş temposu nedeniyle" görevi bıraktığı bildirildi.

“Yoğun iş temposu…”

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkanımız Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevini, yoğun iş temposu nedeniyle bugün sona erdirerek geleceğe ışık tutacak çınar yaprağı sancağını Genel Başkan Yardımcımız ve İl Koordinatörümüz Mehmet Bekhan'a devretmiştir" denildi.

T24’ün aktardığına göre, Ali Rıza Abdik'in, İmamoğlu'nun mitingine katıldığı için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.

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