İddia: DEM Partililer yeniden İmralı'ya gidecek, heyette Ahmet Türk de olacak
DEM Parti’nin İmralı heyetinin siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından yeniden teröristbaşı Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gideceği ve bu sefer heyette Ahmet Türk’ün de olacağı öne sürüldü.
DEM Parti’nin İmralı heyeti 28 Aralık’ta İmralı’da teröristbaşı Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından TBMM’de siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. DEM Partili heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.
Heyetin pazartesi günü de AK Parti Grup Başkanvekilleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşmesi bekleniyor.
Heyet yeniden İmralı'ya gidecek, Ahmet Türk de olacak iddiası
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, heyet görüşmelerin ardından yeniden İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan’la görüşecek. Heyette ilk görüşmeye katılmayan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de olacağı iddia ediliyor.