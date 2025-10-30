İddia: İBB soruşturmasında iddianame kasım ayının ilk haftası hazır olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İfadeler tamamlandı

T24'ten Can Öztürk'ün savcılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre kamuoyunda "İBB İddianamesi" olarak bilinen soruşturma kapsamında alınması planlanan tüm ifadelere başvuruldu.

İddianame kasım ayında hazır olacak

Savcılık kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması hakkındaki iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını bildirdi.