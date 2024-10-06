İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyor

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti henüz çözüme kavuşturulamadı. Soruşturmada ifadelerin sızması sonrası iki bakan arasında bir çatışma yaşandığı iddia edilmişti. Gerginliğin, iki olayla daha belirgin hale geldiği Ankara kulislerinde yankı buldu.

Son gelişmeler, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasındaki derinleşen çatışmayı gözler önüne serdi. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle başlayan süreç, İstanbul'da bir kadına yönelik cinsel taciz olayının ardından daha da tırmandı.

Son dönemde yaşanan olaylar, Türkiye'nin iki önemli bakanlığı olan İçişleri ve Adalet Bakanlıkları arasındaki derinleşen gerilimi gün yüzüne çıkarıyor. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle başlayan süreç, İstanbul'da bir kadına yönelik cinsel taciz olayıyla daha da alevlendi. Bu olaylar, iki bakanlık arasında süregelen bir güç mücadelesinin varlığını ortaya koyuyor.

"Polis yakalar, yargı bırakır" algısı

İçişleri kaynaklarına göre, polisi şehit eden Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydının olduğu iddia edildi. Ancak, gerçekte UYAP’ta 19 dosyanın bulunduğu ve bunlardan 5’inin takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu durum, “polis yakalıyor, yargı bırakıyor” algısının Adalet Bakanlığı aleyhinde oluşmasına neden oldu.

Yargıya misilleme

Emniyet ve İçişleri cephesi, yargıya bir misilleme olarak İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 25 yaşındaki İrem A.'nın Semir Tarhan ve Ömer Konu adlı iki şüpheli tarafından cinsel tacize uğradığına dair görüntülerin medyaya sızdırılmasını sağladı. Aynı zamanda, her iki şüphelinin de savcılık tarafından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeler, yargının taciz şüphelilerini serbest bırakması nedeniyle yeniden eleştirilere neden oldu.

Olayın 10 gün önce gerçekleşmesine rağmen görüntülerin 4 Ekim'de yayımlanması dikkat çekti. Üstelik, şüphelilerin mağdurenin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest kaldığı anlaşıldı. Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine, iki şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakanlar arasındaki rekabet ve güç mücadelesi

Bu olayların yanı sıra, Gazeteci Alican Uludağ'ın iddiasına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sık sık yaptığı operasyon açıklamaları da iki bakanlık arasındaki rekabetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yerlikaya'nın bu açıklamaları, yargı çevrelerinde rahatsızlık yaratırken, aynı zamanda bazı dosyaların yeterli delil olmadan hâkimlere sunulduğu iddiaları da gündeme geliyor.