İddia | İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Yeni Şafak gazetesinde Aybike Eroğlu imzasıyla yayımlanan habere göre İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu’nun “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığından bahisle “yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi.

Haberde, İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet terzinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na ait Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

YÖK'e ait sitede İmamoğlu'nun tezleri görünüyor

Şu anda YÖK’e ait Ulusal Tez Merkezi’nin internet sitesinde İmamoğlu’nun iki adet yüksek lisans tezi görülüyor.

Biri 2016 tarihli, “Yargısal ve siyasal denetim kapsamında önleyici denetim mekanizması”; diğeri ise 2017 tarihli “Belediyelerde insan kaynakları yönetimi Beylikdüzü Belediyesi örneği."

İmamoğlu’nun diploması 18 Mart 2025’te iptal edildi, bir gün sonra da gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili dava 11 Eylül’de görülecek.