İddia: İstifa edip parti kuracağı öne sürülen Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Son günlerde kulislerde AK Parti'den istifa edeceği iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü öne sürüldü.
AK Parti'den istifa edip yeni bir parti çatısı altında Meclis'te grup kuracağı iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldiği öne sürüldü.
Halk TV canlı yayınında istifa iddialarını değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Soylu, Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Görüşme,, Soylu'nun talebi üzerine gerçekleşti.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığına ilişkin iddiaların kulislerde konuşulduğunu yazmıştı. Babacan, yazısında “Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var” ifadelerine yer vermişti.