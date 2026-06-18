İddia: İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye geçiyor
İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
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Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılmasının beklendiğini öne sürdü.
Rasim Arı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiş, ancak 2021 yılında partisinden istifa etmişti.
Arı’nın yeniden AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.