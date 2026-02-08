İddia: Keçiören Belediye Başkanı ve beraberinde bazı meclis üyeleri AK Parti’ye geçecek

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, "güvenilir bir kaynaktan" aldığı bilgiyi aktararak, CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini AK Parti’ye taşıyacağının ifade edildiğini belirten Saymaz, beş meclis üyesinin istifa etmesi durumunda Keçiören'de meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçeceğini kaydetti.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı geçen hafta aramış, 'AK Parti’ye geçecek misiniz?' diye sormuştum. Özarslan, bu iddiayı yalanlamıştı. İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor. Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti’ye katılıyor" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın bir diğer paylaşımında ise Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini AK Parti’ye taşıyacağının ifade edildiğini yazdı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini AK Parti’ye taşıyacağı ifade ediliyor. Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor."

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı

Ayrıca Ankara'da Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları üzerine CHP Ankara İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantı yapıldı. Kulislerde, 12 belediye meclis üyesinin daha parti değiştirebileceğinin konuşulduğu aktarıldı.

CHP'li üç belediye başkanından açıklama

Öte yandan Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP’den istifa edeceklerine ilişkin iddiaları yalanladı.