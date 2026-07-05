İddia: Kılıçdaroğlu yönetimine karşı tavır alan ilçe başkanları raporlanarak görevden alınacak
CHP'de il başkanlarının görevden alınmasının ardından ilçe başkanlıklarına yönelik de yeni adımlar atılacağı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı tutum alan ilçe başkanlarının raporlanacağı ve disiplin süreçlerinin genişletileceği öne sürüldü.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin il başkanlarına yönelik görevden alma ve disiplin kararlarının ardından benzer sürecin ilçe başkanlıklarına da uzatılması planlanıyor.
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre parti yönetimine karşı tavır aldığı değerlendirilen ilçe başkanlarının raporlanacağı ve görevden alınmalarının gündeme gelebileceği öne sürülürken, Kılıçdaroğlu yönetimiyle uyumlu çalışan teşkilatlarla yola devam edilmesinin hedeflendiği iddia edildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bazı il başkanlarına yeni görevlendirilen isimlerle iş birliği yapılmaması yönünde mesaj gönderdiği öne sürüldü.