İddia: Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e yakın vekillere "Gitmeyin, iktidar olacağız" çağrısı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yakın milletvekillerine mesaj atarak "Beni bekleyin çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin iktidar olacağız” dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, "Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur kendine güvenen aday olur. Demokrasi de budur" dedi.

Nefes'in haberine göre Kılıçdaroğlu, Özel'e desteğini açıklayan milletvekillerine mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajda, "Beni bekleyin çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin iktidar olacağız” dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, konuyu şöyle değerlendirdi:

“Kemal Bey partinin bütünlüğü gözetiyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen, Özgür Özel’i destekleyen diye bir milletvekili yok. Bu partide herkes sadece CHP’yi destekliyor. Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur kendine güvenen aday olur. Demokrasi de budur.”

Grup toplantısına katılmayan milletvekilleri ile görüşecek

Kılıçdaroğlu’nun her iki grup toplantısına katılmayan 17 milletvekiliyle de görüşmek istediğini belirten CHP Genel Merkez kaynakları, “Bu vekillerimize çok saygı duyuyoruz. Parti içinde kavgayı körüklemek yerine sulhu desteklediklerini biliyoruz. Vekillerimizle Kemal Bey bizzat görüşüp fikirlerini alacak” değerlendirmesini yaptı.